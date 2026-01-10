السبت 2026-01-10 07:43 م

وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصال هاتفي اليوم، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وشدّد الصفدي وعبدالعاطي على ضرورة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

 
 


