وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.

وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصال هاتفي اليوم، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.