وزير الخارجية يبحث ونظيره المصري العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

وأكّد الصفدي وعبدالعاطي في اتصال هاتفي اليوم، عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن ومصر، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبناء على آليات التنسيق القائمة بين البلدين، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدّد الصفدي وعبدالعاطي على ضرورة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنوده كاملة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.
