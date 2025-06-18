وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا

-
أخبار متعلقة
-
موعد استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن
-
قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية
-
السفير الفلسطيني يثمّن خطاب الملك في البرلمان الأوروبي
-
الزرقاء: حوارية علمية تعرض المنجزات الحضارية في عهد الملك
-
اتفاقية جماعية لنقابة المناجم والتعدين تتضمن حوافز مادية للعاملين بالبوتاس
-
قرار بحجب كافة تطبيقات التراسل في الأردن خلال هذه الفترة اعتبارا من الخميس
-
قبل الدخول لقاعات التوجيهي .. تعليمات حاسمة من وزارة التربية
-
الزرقاء: أمسية شعرية للكاتبين الدكتور ناصر شبانة وزهير أبو شايب