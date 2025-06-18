الأربعاء 2025-06-18 12:22 م
 

وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا

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أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفولش لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان
 
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