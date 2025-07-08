وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

10:32 م

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الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة. اضافة اعلان





ويترأس الصفدي ووزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة عبد الله اليحيا اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية.



ويجري الصفدي خلال الزيارة محادثات حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.