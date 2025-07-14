وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى بروكسل، يشارك خلالها في الاجتماع الوزاري الخامس لدول الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار الجنوبي.

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