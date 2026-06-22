وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة ١٦٥.

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