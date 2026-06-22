وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني

وتسلّم الصفدي من مرزوك رسالة مُوجَّهة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
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