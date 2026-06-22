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وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني

وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني
وزير الخارجية يتسلّم رسالة مُوجَّهة إلى الملك من الرئيس الموريتاني
 
الإثنين، 22-06-2026 02:06 م

الوكيل الإخباري-    استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم، على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة ١٦٥.

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وتسلّم الصفدي من مرزوك رسالة مُوجَّهة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

 
 


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