الأربعاء 2026-03-04 08:27 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالات دولية تؤكد تضامنها مع الأردن

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-03-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء اتصالاتٍ هاتفيّةً من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فيجيتا هيرات، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك.

اضافة اعلان


وبحث الصفدي مع وونغ وهيرات وسبولجاريك تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


كما بحث الصفدي وسبولجاريك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى حول العمل الإنساني في الحروب الذي يستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام، والتعاون بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وأكّد وزراء خارجية أستراليا وسريلانكا تضامنهم مع الأردن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي أردوغان: نتشاور مع الناتو بشأن إطلاق صاروخ على تركيا

ب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يوجه رسالة إلى كافة منتسبي الجيش العربي

ب

عربي ودولي العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات

ب

أخبار محلية الملكية الأردنية تعلن إيقاف جميع رحلاتها من وإلى العراق حتى إشعار آخر

ت

شؤون برلمانية الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا “يكسر ظهر المشترك”… ومطالبنا سقف خصم التقاعد المبكر وخفض شرط الاشتراكات وتثبيت التقاعد الوجوبي عند 60

ل

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالات دولية تؤكد تضامنها مع الأردن

ب

أخبار محلية الحكومة تسدد متأخرات مستحقة لصالح مستودعات شركات الأدوية على وزارة الصحة بقيمة 70 مليون دينار

ب

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على تصويب أوضاع المخيمات السياحية في وادي رم وقرى الغوص



 






الأكثر مشاهدة