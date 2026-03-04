وزير الخارجية يتلقى اتصالات دولية تؤكد تضامنها مع الأردن

وبحث الصفدي مع وونغ وهيرات وسبولجاريك تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الصفدي وسبولجاريك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى حول العمل الإنساني في الحروب الذي يستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام، والتعاون بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكّد وزراء خارجية أستراليا وسريلانكا تضامنهم مع الأردن.
