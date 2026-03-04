وزير الخارجية يتلقى اتصالات دولية تؤكد تضامنها مع الأردن

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأربعاء اتصالاتٍ هاتفيّةً من وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ، ووزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فيجيتا هيرات، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك.

وبحث الصفدي مع وونغ وهيرات وسبولجاريك تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما بحث الصفدي وسبولجاريك التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى حول العمل الإنساني في الحروب الذي يستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام، والتعاون بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.