وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي

وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد.
وجدّد الأمير فيصل خلال الاتصال إدانة السعودية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعددًا من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها.
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