وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد.