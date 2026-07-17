الجمعة 2026-07-17 11:29 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي
 
الجمعة، 17-07-2026 10:46 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان.

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وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد.


وجدّد الأمير فيصل خلال الاتصال إدانة السعودية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعددًا من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها.

 
 


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