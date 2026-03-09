وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي

الوكيل الإخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفيتنامي لي هواي ترونج.

وبحث الصفدي وترونج تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما بحث الصفدي الخطوات التي اتخذها البلدان لتنفيذ مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فيتنام في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والتي حددت قطاعات واضحة لتفعيل التعاون بين البلدين، وبما ينعكس إيجابا عليهما.