وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي

وبحث الوزيران التصعيد الخطير في المنطقة وانعكاساته الأمنية والاقتصادية والسياسية إقليميًّا ودوليًّا، وأكّدا أهمية إيجاد أفق سياسي لاستعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا أهمية تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
