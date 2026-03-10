وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردن رادمان.

وبحث الوزيران التصعيد الخطير في المنطقة وانعكاساته الأمنية والاقتصادية والسياسية إقليميًّا ودوليًّا، وأكّدا أهمية إيجاد أفق سياسي لاستعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار.