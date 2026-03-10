الثلاثاء 2026-03-10 08:24 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردن رادمان.

اضافة اعلان


وبحث الوزيران التصعيد الخطير في المنطقة وانعكاساته الأمنية والاقتصادية والسياسية إقليميًّا ودوليًّا، وأكّدا أهمية إيجاد أفق سياسي لاستعادة التهدئة وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لتكريس الأمن والاستقرار.


كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكّدا أهمية تعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ب

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكرواتي

ب

أسواق ومال الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو

ب

أخبار محلية الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الألماني

ل

أخبار الشركات أسرة تطبيق أشيائي تقيم إفطارها الرمضاني السنوي في أجواء مميزة

ي

أخبار محلية الملك يعزي الرئيس الإماراتي بشهداء الواجب

ت

أخبار محلية الأمن يحذر من لعبة Doki Doki Literature Club الإلكترونية

و

أخبار محلية البريد يوضح حول تأخر شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة



 






الأكثر مشاهدة