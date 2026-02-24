وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رونالد لامولا.

وبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون الاقتصادي.