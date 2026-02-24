وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

وبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون الاقتصادي.
كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب
-
إلى كافة السائقين في عمّان.. تركيب الكاميرات الذكية في هذه المناطق
-
الأميرة بسمة بنت طلال تسلم مساعدات حملة البر والإحسان في جبل النصر
-
المسجد الحميدي في الطفيلة يروي 129 عاما من تاريخ المدينة
-
وزارة الثقافة تواصل "أماسي رمضان" في عدد من المحافظات
-
الكيلاني: الدعم الملكي حافز لمواصلة مسيرة "الدواء الخيري"
-
وزير الأوقاف: فتح عيادات في باحات المسجد الأقصى لخدمة المصلين
-
اتفاقية لتوفير الزيت التونسي للمتقاعدين العسكريين بأسعار تفضيلية في الأردن