الثلاثاء 2026-02-24 05:25 م

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

الثلاثاء، 24-02-2026 04:58 م

الوكيل الإخباري-  تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رونالد لامولا.

وبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة التعاون الاقتصادي.


كما بحثا الأوضاع في المنطقة، وفي مقدّمها التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


