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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
السبت، 14-09-2024 10:08 م

الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، هنأها خلاله على توليها مسؤولياتها الجديدة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين.

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وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.


وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.


وأكد الصفدي أهمية الشراكة مع السويد في جهود دعم الوكالة التي تحتاج دعماً دولياً ثابتاً ومستمراً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

 
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