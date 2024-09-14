وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، هنأها خلاله على توليها مسؤولياتها الجديدة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات الصداقة القوية بين البلدين.

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وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.



وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.