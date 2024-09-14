وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته السويدية

وأكد الصفدي وستينرجارد الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستمرار العمل معاً لتطوير التعاون والتنسيق.
وبحث الوزيران التحضيرات لمؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي سينظمه البلدان لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.
وأكد الصفدي أهمية الشراكة مع السويد في جهود دعم الوكالة التي تحتاج دعماً دولياً ثابتاً ومستمراً لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.
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