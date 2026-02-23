الإثنين 2026-02-23 07:29 م

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي

الإثنين، 23-02-2026 05:16 م

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح بن مبارك الصباح.

وبحث الوزيران خلال الاتصال آليات تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما استعرضا التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة والجهود المُستهدِفة تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين.

 
 


