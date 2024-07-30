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وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني

وزير الخارجية أيمن الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي
الثلاثاء، 30-07-2024 07:00 م

 

 الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبدالله بوحبيب.


وأكد الصفدي خلال الاتصال وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وأمنه وسلامة مواطنيه ومؤسساته، ورفض الأردن لأي عدوان على لبنان وسيادته.


وحذر الصفدي من التبعات الخطيرة لأي تصعيد إسرائيلي ضد لبنان على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من خطر الانزلاق نحو حرب إقليمية، وشدد على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن 1701.


وشدد الصفدي على أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع، وعلى ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل يفرض وقف العدوان ويلزم إسرائيل احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


من جانبه، أكد بو حبيب أن بلاده تثمن مواقف الأردن التاريخية في الوقوف إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره.

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