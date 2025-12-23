الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نائب الرئيس الفلسطيني

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ
الثلاثاء، 23-12-2025 12:43 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، مباحثات موسّعة مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مقر الوزارة. اضافة اعلان
 
 


