وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

وأكد الصفدي والعبلي-رادوفان، أهمية المضي في منهجية واضحة ومؤسساتية لترجمة علاقات الصداقة بين الأردن وألمانيا تعاونا اقتصاديا وتنمويا، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص.
وبحث الوزيران فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والتدريب المهني.
وأكدا أهمية متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع ممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، بهدف زيادة التعاون بين البلدين خلال زيارة جلالته لألمانيا بتاريخ 2 نيسان 2025.
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