وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، محادثات موسعة مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين البلدين الصديقين، وبحثا الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها.

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وأكد الصفدي والعبلي-رادوفان، أهمية المضي في منهجية واضحة ومؤسساتية لترجمة علاقات الصداقة بين الأردن وألمانيا تعاونا اقتصاديا وتنمويا، بما في ذلك من خلال القطاع الخاص.

وبحث الوزيران فرص التعاون في قطاعات حيوية تشمل المياه والطاقة والتدريب المهني.



وأكدا أهمية متابعة مخرجات الاجتماع الذي عقده جلالة الملك عبد الله الثاني مع ممثلي مؤسسات اقتصادية حكومية ورؤساء تنفيذيين وممثلي شركات ألمانية، بهدف زيادة التعاون بين البلدين خلال زيارة جلالته لألمانيا بتاريخ 2 نيسان 2025.