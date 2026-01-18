وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

10:42 ص

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مباحثات موسّعة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. اضافة اعلان





وحضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، ورئيس قطر للسياحة سعد بن علي الخرجي، وذلك قُبَيل بدء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية – القطرية المشتركة.

