وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيرته الإيرلندية

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، مباحثات موسّعة مع وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، في مقر الوزارة. اضافة اعلان



