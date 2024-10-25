 
الجمعة 2024-10-25 02:13 م
 

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي
وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع أنتوني بلينكن
الجمعة، 25-10-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-    أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في لندن، مباحثات موسعة تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.

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كما تناولت المباحثات، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.


وبحث الجانبان ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 
gnews

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