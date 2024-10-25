وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في لندن، مباحثات موسعة تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.

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كما تناولت المباحثات، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.