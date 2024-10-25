وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي

كما تناولت المباحثات، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.
وبحث الجانبان ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
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