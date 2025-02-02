وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكي

وأكد الصفدي وسعيدوف، الحرص المشترك على تعميق علاقات الصداقة بين البلدين وزيادة التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاستثمارية والثقافية، إضافة إلى الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.
واتفق الوزيران على إطلاق آلية للتشاور السياسي، تعقد اجتماعها الأول هذا العام لتحديد قطاعات التعاون وتحديد الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان لزيادة التعاون.
كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
ووقع الصفدي وسعيدوف، خلال اللقاء، اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وبرنامج عمل للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين للعامين المقبلين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، والتعاون القانوني الدولي، والمشاورات القنصلية، والمساعدة المتبادلة في تبادل المعلومات وتوسيع قاعدتها، والتعاون بين مراكز المعلومات والتحليل والبحوث.
وسيجري سعيدوف، والوفد المرافق له، محادثات مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاستثمار حول سبل توسيع التعاون.
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