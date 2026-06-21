الأحد 2026-06-21 07:48 م

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الجزائري

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جانب من اللقاء
 
الأحد، 21-06-2026 06:21 م
الوكيل الإخباري-  يجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مباحثات موسّعة مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة أحمد عطاف، في مقر الوزارة. اضافة اعلان
 
 


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