وزير الخارجية يحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الخميس، 09-04-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري-   حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان على الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأكّد الصفدي في اتصالاتٍ هاتفيّةٍ مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ضرورةَ تحرّك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف هذا العدوان الذي يشكّل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويدفع المنطقة نحو المزيد من الفوضى والصراعات.


كما تواصل الصفدي مع عددٍ من نظرائه، وبحث معهم أيضًا تنسيق الجهود لإرسال مساعدات إنسانية فورية وكافية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني نزحوا من بيوتهم وبلداتهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على لبنان.


وأكّد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة.

 
 


