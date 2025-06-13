وزير الخارجية يدين العدوان على إيران

وعبر صفحته الرسمية على منصة (إكس)، قال الصفدي إن إسرائيل هاجمت إيران في خطوة استفزازية أخرى تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتدفع المنطقة أكثر نحو هاوية الحرب الإقليمية، مشدداً على إدانة الأردن لهذا العدوان ودعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد، مؤكداً أن "مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد، وإنما الدبلوماسية، والامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحقوقها هي ما يحقق الأمن.
وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن "فقط السلام العادل القائم على هذا الحل هو ما سيضمن الأمن للجميع".
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