وزير الخارجية يدين العدوان على إيران

الوكيل الإخباري- أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكداً أنه يأتي في وقت بالغ الحساسية كانت فيه الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن ينقذ المنطقة والعالم من تصعيد مدمر جديد.

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وعبر صفحته الرسمية على منصة (إكس)، قال الصفدي إن إسرائيل هاجمت إيران في خطوة استفزازية أخرى تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتدفع المنطقة أكثر نحو هاوية الحرب الإقليمية، مشدداً على إدانة الأردن لهذا العدوان ودعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد، مؤكداً أن "مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد، وإنما الدبلوماسية، والامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحقوقها هي ما يحقق الأمن.