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وزير الخارجية يدين العدوان على إيران

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الجمعة، 13-06-2025 11:04 ص

الوكيل الإخباري-   أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكداً أنه يأتي في وقت بالغ الحساسية كانت فيه الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن ينقذ المنطقة والعالم من تصعيد مدمر جديد.

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وعبر صفحته الرسمية على منصة (إكس)، قال الصفدي إن إسرائيل هاجمت إيران في خطوة استفزازية أخرى تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتدفع المنطقة أكثر نحو هاوية الحرب الإقليمية، مشدداً على إدانة الأردن لهذا العدوان ودعوته إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد، مؤكداً أن "مثل هذه الاعتداءات لن تجلب الأمن لأحد، وإنما الدبلوماسية، والامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحقوقها هي ما يحقق الأمن.


وأكد أن الأردن سيواصل العمل من أجل خفض التصعيد الإقليمي، الذي يجب أن يبدأ بإنهاء العدوان على غزة وخلق مسار لا رجعة فيه نحو إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن "فقط السلام العادل القائم على هذا الحل هو ما سيضمن الأمن للجميع".

 
gnews

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