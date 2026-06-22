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وزير الخارجية يستقبل كايا كالاس

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جانب من اللقاء
 
الإثنين، 22-06-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري- ‏استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمُمثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، التي تزور المملكة بالتزامن مع استضافة الأردن للاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165.

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وبحث الصفدي وكالاس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.


كما بحث الصفدي وكالاس الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكّدا أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمَين وفق قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.


وبحث الصفدي وكالاس التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث شدّد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها توسعة الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


واتفق الصفدي وكالاس على استمرار تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وإدامة التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


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