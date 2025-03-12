 
الأربعاء 2025-03-12 11:00 م
 

وزير الخارجية يشارك باجتماع حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية يشارك باجتماع حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة
 
الأربعاء، 12-03-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري-   شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع استضافته دولة قطر الشقيقة، وضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية  في المملكة العربية السعودية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسين الشيخ أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


 
وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك قال إن الوزراء العرب عرضوا خلال الاجتماع خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ آذار  ٢٠٢٥، واتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها، كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

وأكّد البيان أن الوزراء العرب شدّدوا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي؛ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وجدّد الوزراء العرب التأكيد على الحرص على استمرار الحوار؛ لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. 

وعقد الوزراء العرب قبل الاجتماع لقاءً تنسيقيًّا حول جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ووقف تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، والعمل المشترك من أجل إيجاد آفاق حقيقية؛ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين. 

وكان الصفدي بدأ زيارته لقطر بلقاء مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، والأوضاع في المنطقة. 

وشكر الصفدي الشيخ محمد على استضافة  قطر  لاجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكي.

وأكّد الوزيران الحرص على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق إزاء التطورات الإقليمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين عاجل اعتقالات وهدم منازل في طولكرم بالضفة الغربية

قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة

روسيا تترقب الحصول على معلومات محادثات كييف وواشنطن في جدة

عربي ودولي روسيا تترقب الحصول على معلومات محادثات كييف وواشنطن في جدة

امارات

فلسطين الإمارات توزع طرودا غذائية في غزة

ارشيفية

فلسطين مصاب في إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 65 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وزارة التربية

أخبار محلية إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع في تعاملات الأربعاء



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة