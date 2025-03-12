وزير الخارجية يشارك باجتماع حول تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة

الوكيل الإخباري- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع استضافته دولة قطر الشقيقة، وضم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسين الشيخ أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط.

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