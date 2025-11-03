وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم

ويستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، اليوم، اجتماعا بشأن غزة، يشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية.
