وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم

الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ، الاثنين، في إسطنبول في الاجتماع الوزاري بشأن غزة الذي تستضيفه تركيا، والذي يضم عددًا من الدول العربية والإسلامية.

