 
الخميس 2025-02-13 03:14 م
 

وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا

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أيمن الصفدي
الخميس، 13-02-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا.

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ويأتي المؤتمر استكمالا لمسار "اجتماعات العقبة" بشأن سوريا التي عقدت في الأردن في 14 كانون الأول 2024، واجتماعات الرياض بشأن سوريا التي عقدت في السعودية في 12 كانون الثاني 2025، كما يُجري على هامش المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين.

 
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