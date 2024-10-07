وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

الوكيل الإخباري- حطت في مطار رفيق الحريري، الاثنين، طائرة مساعدات سادسة تابعة لسلاح الجو الملكي، على متنها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

اضافة اعلان



وتحمل الطائرة، التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتوجيهات ملكية سامية، مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.



وقال الصفدي، فور وصوله إلى المطار، إنه متواجد في لبنان بتوجيهات من جلالة الملك في زيارة تضامنية مع لبنان لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم لتأكيد وقوف المملكة إلى جانب لبنان الشقيق في أمنة واستقراره وسيادة وسلامة مواطنيه.



وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد.