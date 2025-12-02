وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد

07:07 م

الوكيل الإخباري- كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سبب الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد في الأردن.





وقال الصفدي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن من واجب أي سفير جديد أن يقوم بزيارات لخدمة مصالح بلده اقتصاديا وأن يقرأ المشهد وأن يتعرف على طبيعة المجتمع الأردني.



وأضاف أن سفراء الأردن الجدد في الدول التي عينّوا فيها يقومون بذات الشيء من أجل تسهيل العمل والمشاركة.



وأشار الصفدي إلى أن الوزارة تدعم السفير الأمريكي بزياراته للتعرف على المجتمع الأردني لأن ذلك جزء من عمله.

