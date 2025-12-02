الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 02-12-2025 07:07 م
الوكيل الإخباري- كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سبب الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد في الأردن.اضافة اعلان


وقال الصفدي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن من واجب أي سفير جديد أن يقوم بزيارات لخدمة مصالح بلده اقتصاديا وأن يقرأ المشهد وأن يتعرف على طبيعة المجتمع الأردني.

وأضاف أن سفراء الأردن الجدد في الدول التي عينّوا فيها يقومون بذات الشيء من أجل تسهيل العمل والمشاركة.

وأشار الصفدي إلى أن الوزارة تدعم السفير الأمريكي بزياراته للتعرف على المجتمع الأردني لأن ذلك جزء من عمله.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية الثلاثاء

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يكشف مبررات الزيارات الأخيرة للسفير الأمريكي الجديد

إدارة ترامب تدرس توسيع "حظر السفر" إلى نحو 30 دولة

عربي ودولي إدارة ترامب تدرس توسيع "حظر السفر" إلى نحو 30 دولة

فيديو .. كأس العرب 2025 تشهد أول ركلة جزاء مهدرة في مباراة مثيرة بين مصر والكويت

ترند فيديو .. كأس العرب 2025 تشهد أول ركلة جزاء مهدرة في مباراة مثيرة بين مصر والكويت

كابيتال بنك ينظم فعالية خاصة لتمكين وتعزيز الرفاه المالي للنساء

أخبار الشركات كابيتال بنك ينظم فعالية خاصة لتمكين وتعزيز الرفاه المالي للنساء

ت

أخبار محلية وزير الخارجية: الأردن يعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك

أخبار محلية بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك

بلدية إربد: إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إنجاز شبكة طرق لمستشفى الأميرة بسمة الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة