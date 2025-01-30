وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"

وأكد الصفدي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة، مشدداً على أهمية دور الأونروا في ذلك.
كما شدد الصفدي على أهمية ضمان استمرار وكالة "الأونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
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