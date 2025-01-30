 
الخميس 2025-01-30 05:33 م
 

وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الخميس، 30-01-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني.

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وأكد الصفدي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة، مشدداً على أهمية دور الأونروا في ذلك.


كما شدد الصفدي على أهمية ضمان استمرار وكالة "الأونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

 
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