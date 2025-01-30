وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لـ"الأونروا"

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني.

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وأكد الصفدي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة، مشدداً على أهمية دور الأونروا في ذلك.