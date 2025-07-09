وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي

وبحسب بيان وزارة الخارجية، أكّد الصفدي عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما أكّد اللقاء أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة في تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، والبناء على ما تم تحقيقه خلال الدورات السابقة.
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