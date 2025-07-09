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وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي

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جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 09-07-2025 01:19 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وذلك قُبَيل انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الأردنية - الكويتية، التي ستنعقد برئاسة الصفدي، ونظيره وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا.

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وبحسب بيان وزارة الخارجية، أكّد الصفدي عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.


كما أكّد اللقاء أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة في تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، والبناء على ما تم تحقيقه خلال الدورات السابقة.

 
 
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