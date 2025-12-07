الأحد 2025-12-07 12:10 م

وزير الخارجية يلتقي مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في عمّان اليوم

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأحد، 07-12-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مقر الوزارة، الأحد، مع نائب  رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

اضافة اعلان


وخلال زيارتها إلى الأردن، ستزور المسؤولة الأوروبية أيضًا المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، وفق بيان للاتحاد الأوروبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سقوط فتاة في عبارة بعمان

خاص بالوكيل شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو

لال

فن ومشاهير علاء زلزلي يعود بعد غياب طويل ويطلق ألبومه الجديد

قفل

منوعات الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المنتسبين لدورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المعتمد لدى معهد الإدارة والتدريب الل

أخبار محلية وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجِّه بإجراء توسعة وصيانة لمدرسة إربد الثانوية الشاملة للبنين

فل

منوعات عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا

ت

شؤون برلمانية نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه

رئيس الوزراء جعفر حسَّان يرافقه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة / رئيس مجلس إعمار إربد.

أخبار محلية حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد



 






الأكثر مشاهدة