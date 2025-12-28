الأحد 2025-12-28 11:24 م

وزير الخارجية يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني

الأحد، 28-12-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في عمّان، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بحضور مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

 
 


