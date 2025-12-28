وزير الخارجية يلتقي نائب الرئيس الفلسطيني

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في عمّان، نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بحضور مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

اضافة اعلان