 
الخميس 2024-10-17 06:43 م
 
 

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الخميس، 17-10-2024 05:47 م

الوكيل الإخباري-   استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس، وزيرة خارجية جمهورية رومانيا لومينيتسا أودوبيسكو، وبحث معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وجهود إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير الذي يجر المنطقة نحو حرب شاملة لن يستفيد منها أحد.

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وأكد الوزيران المضي بالخطوات المستهدفة توسعة التعاون في مجالات عديدة تشمل التعليم والتجارة والزراعة والدفاع.

 
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