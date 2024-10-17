وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية

الوكيل الإخباري- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس، وزيرة خارجية جمهورية رومانيا لومينيتسا أودوبيسكو، وبحث معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وجهود إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير الذي يجر المنطقة نحو حرب شاملة لن يستفيد منها أحد.

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