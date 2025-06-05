الخميس 2025-06-05 09:05 م
 

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الخميس، 05-06-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

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وجاء اللقاء ⁦‪ على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إسبانيا ولقاء جلالته مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك ⁧‫إسبانيا‬⁩، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

 
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