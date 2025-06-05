وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

وجاء اللقاء على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إسبانيا ولقاء جلالته مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
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