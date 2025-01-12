وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا

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الوكيل الإخباري- اجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، الأحد، مع نظيره البريطاني ديفيد لامي على هامش اجتماعات الرياض بشأن سوريا. اضافة اعلان

