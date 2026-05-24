الأحد 2026-05-24 10:54 ص

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي في عمان

يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بمقر الوزارة في عمان. وكان الصفدي أجرى في وقت سابق ⁦‪‬⁩مباحثات موسّعة مع هيل ⁦‪‬⁩حول سبل ت
علما الأردن وفنزويلا
 
الأحد، 24-05-2026 09:52 ص
الوكيل الإخباري-   يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بمقر الوزارة في عمان.اضافة اعلان


وكان الصفدي أجرى في وقت سابق ⁦‪‬⁩مباحثات موسّعة مع هيل ⁦‪‬⁩حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على البلدين الصديقين.

‏⁧وكان البلدان وقّعا سابقًا مذكّرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.
 
 


