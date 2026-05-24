وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي في عمان

09:52 ص

الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بمقر الوزارة في عمان. اضافة اعلان





وكان الصفدي أجرى في وقت سابق ⁦‪‬⁩مباحثات موسّعة مع هيل ⁦‪‬⁩حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عديد قطاعات حيوية تشمل الطاقة والنفط والغاز والسياحة والثقافة والتجارة والاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على البلدين الصديقين.



‏⁧وكان البلدان وقّعا سابقًا مذكّرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول.





