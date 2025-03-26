وزير الخارجية يلتقي وزيري داخلية ألمانيا والنمسا

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر.

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وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من ألمانيا والنمسا، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التنسيق المشترك بشأن التطورات في المنطقة.



وأكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، والالتزام بوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية "سورية-سورية"، تقوم على أسس تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.



وشدد الصفدي، على ضرورة الاستمرار بدعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم، والدول المستضيفة، بالتوازي مع العمل المكثف على تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح عودتهم الطوعية إلى بلدهم.