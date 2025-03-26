الأربعاء 2025-03-26 09:37 م
 

وزير الخارجية يلتقي وزيري داخلية ألمانيا والنمسا

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، ووزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر.

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وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وكل من ألمانيا والنمسا، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التنسيق المشترك بشأن التطورات في المنطقة.


وأكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، والالتزام بوقف شامل ودائم لإطلاق النار، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث جرى التأكيد على ضرورة دعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية "سورية-سورية"، تقوم على أسس تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق السوريين كافة.


وشدد الصفدي، على ضرورة الاستمرار بدعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم، والدول المستضيفة، بالتوازي مع العمل المكثف على تهيئة البيئة المناسبة التي تتيح عودتهم الطوعية إلى بلدهم.


من جانبهما، ثمن فيزر وكارنر دور الأردن وجهوده التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

 
gnews

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