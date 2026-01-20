الثلاثاء 2026-01-20 09:08 م

وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي
وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي
 
الثلاثاء، 20-01-2026 07:28 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير التنمية الدولية في مملكة النرويج الصديقة أسموند أوكروست، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات.

اضافة اعلان

 

وأكد الصفدي وأوكروست، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكتين الصديقتين، وحرصهما على مواصلة العمل المشترك لتطويرها والبناء على الشراكة القائمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

بنك تنمية المدن والقرى

أخبار محلية مدير بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية

الأمم المتحدة

عربي ودولي السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025

بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

أخبار محلية بنك الملابس يخدم 2366 فردًا في صالته المتنقلة بمحافظة إربد

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

أخبار محلية أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي

أخبار محلية رئيس سلطة العقبة يبحث والسفير الأذربيجاني التعاون الاقتصادي



 






الأكثر مشاهدة