وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

الوكيل الإخباري-
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير التنمية الدولية في مملكة النرويج الصديقة أسموند أوكروست، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات.
وأكد الصفدي وأوكروست، خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع المملكتين الصديقتين، وحرصهما على مواصلة العمل المشترك لتطويرها والبناء على الشراكة القائمة في المجالات الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى تعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.