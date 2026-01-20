وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وزير التنمية الدولية في مملكة النرويج الصديقة أسموند أوكروست، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكتين، وتوسعة التعاون في مختلف المجالات.

