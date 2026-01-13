الثلاثاء 2026-01-13 07:28 م

وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

الثلاثاء، 13-01-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري-   التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا.

‏وبحث الصفدي وسيلفا الوضع الإنساني في قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 
 


