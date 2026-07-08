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وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس الاذربيجاني

وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس الاذربيجاني
وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيس الاذربيجاني
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:56 ص

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في باكو الأربعاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس علييف، وتمنيات جلالته لجمهورية أذربيجان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.


وحمّل فخامة الرئيس علييف الصفدي تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكّدًا حرص أذربيجان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن.


ونقل الصفدي دعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس علييف إلى زيارة المملكة، كما بعث فخامته دعوة إلى جلالته لزيارة أذربيجان.


وأكّد الرئيس علييف عمق العلاقات الأخوية بين أذربيجان والأردن، واهتمام بلاده بتعزيز التعاون في جميع المجالات.

 
 


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