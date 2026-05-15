وزير الخارجية ينقل تحيات جلالة الملك لرئيس لاتفيا

الوكيل الإخباري- استقبل فخامة رئيس جمهورية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، اليوم، في العاصمة اللاتفية ريغا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته وحرص جلالته تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.





وبعث رئيس لاتفيا تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وأكّد اهتمام بلاده بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء بحث آليات تطوير التعاون في عديد قطاعات حيوية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التطورات الإقليمية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك.



وكان الصفدي بدأ زيارته إلى لاتفيا بلقاء وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بايبا براجا، حيث أجرى معها مباحثات موسّعة ركّزت على آفاق تطوير التعاون الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي.



واتفق الصفدي وبراجا خلال اللقاء على تعريف مساحات التعاون بين البلدين الصديقين والخطوات المطلوبة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن.



كما أكّد الوزيران استمرار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.



ووقّع الصفدي وبراجا اتفاقيةً بين حكومتَي البلدين حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ومذكّرةَ تفاهم بين وزارتَي خارجية البلدين لإنشاء آلية للمشاورات السياسية الثنائية.



واتفق الوزيران على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية في أقرب وقت.



وستقوم وزارتا الخارجية في البلدين بوضع خريطة طريق تحدد البرامج العملانية لزيادة التعاون في القطاعات الواعدة، والتجسير بين القطاع الخاص في البلدين.



وبحث الصفدي وبراجا الأوضاع في المنطقة، والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين.



وأشار الصفدي إلى أهمية دور لاتفيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن في جهود تحقيق الأمن والاستقرار.



وقام الصفدي خلال الزيارة وهي الأولى لوزير خارجية أردني إلى لاتفيا بزيارة ضريح الحرية برفقة نظيرته اللاتفية.



ووضع الوزيران إكليلين من الزهور تخليدًا لذكرى ضحايا حرب الاستقلال في لاتفيا.



كما زار الصفدي برفقة براجا جامعة ريغا سترادينش ومجمع الطب العسكري وبحث مع مسؤولي الجامعة سبل زيادة التعاون في القطاع الصحي والتعليمي.





