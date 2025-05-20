وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس السوري

06:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731666 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع، ورسالة من جلالته أكّدت وقوف المملكة إلى جانب سوريا الشقيقة، والحرص على تعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين. اضافة اعلان





وبعث الرئيس الشرع تحيّاته إلى جلالة الملك خلال استقباله الصفدي وأعضاء مجلس التنسيق الأردني الأعلى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ونظرائهم السوريين وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني‬⁩، ووزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، ووزير الطاقة محمد البشير، ووزير النقل يعرب بدر، بعد عقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين.



وأكّد الرئيس السوري تثمينه دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لسوريا في هذه المرحلة الدقيقة، ووقوف الأردن إلى جانب بلاده، مُشدّدًا على الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعميق التعاون في مختلف المجالات.



وكان الصفدي والشيباني وقّعا اليوم اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق الأعلى الذي عُقِدَ اجتماعه الأول، واتّفقا على خريطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات شكّلت الطاقة والمياه والتجارة والصناعة والنقل وغيرها من القطاعات.