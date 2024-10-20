وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس السوري حول جهود حل الأزمة السورية

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي ينقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.





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