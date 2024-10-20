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وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس السوري حول جهود حل الأزمة السورية

جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق
الأحد، 20-10-2024 11:28 ص

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي ينقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبدالله الثاني حول جهود حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها، وعدداً من القضايا الثنائية والأوضاع في المنطقة.

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ووصل الصفدي، الأحد، إلى دمشق في زيارة رسمية للقاء الأسد، ويجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام الصباغ.

وفي 15 شباط 2023، استقبل الأسد، الصفدي، لدى وصوله دمشق، في زيارة تضامنية مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال، مؤكدا أن الأردن ستستمر بتوصيات من جلالة الملك بتقديم كل ما يمكن لمساعدة سوريا والشعب السوري لتجاوز هذه المحنة ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين منها.

 
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