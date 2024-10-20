وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس السوري حول جهود حل الأزمة السورية

وفي 15 شباط 2023، استقبل الأسد، الصفدي، لدى وصوله دمشق، في زيارة تضامنية مع الشعب السوري لما ألمّ به جراء الزلزال، مؤكدا أن الأردن ستستمر بتوصيات من جلالة الملك بتقديم كل ما يمكن لمساعدة سوريا والشعب السوري لتجاوز هذه المحنة ودعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين منها.
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