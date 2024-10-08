وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس المصري الأربعاء

كما تتضمن الرسالة نتائج الزيارة التضامنية التي قام بها الصفدي بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني يوم أمس، ولقاءاته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
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