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وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس المصري الأربعاء

علما الأردن ومصر.
علما الأردن ومصر
الثلاثاء، 08-10-2024 11:49 م

الوكيل الإخباري-   ينقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي،الأربعاء، تتعلق بالتنسيق المشترك والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

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كما تتضمن الرسالة نتائج الزيارة التضامنية التي قام بها الصفدي بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني يوم أمس، ولقاءاته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

 
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