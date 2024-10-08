وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك للرئيس المصري الأربعاء

الوكيل الإخباري- ينقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي،الأربعاء، تتعلق بالتنسيق المشترك والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول تطورات الأوضاع في المنطقة.

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