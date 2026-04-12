الإثنين 2026-04-13 02:36 ص

وزير الخارجية: يوم أردني-سوري تاريخي

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأحد، 12-04-2026 08:13 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن يوماً أردنيا–سوريا تاريخياً شهد أكبر اجتماع وزاري بين البلدين، جسّد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتيجية تكاملية شاملة، وعكس وضوح الرؤية حيال سبل تطويرها.

وأضاف الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت والزملاء الوزراء باستقبال معالي وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة الأخ أسعد الشيباني والوفد السوري إلى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، ونعتز بالتطور المستمر الذي تشهده علاقاتنا".


وأكد أنه "سيظل الأردن السند للأشقاء في سوريا، ونقف معهم بالمطلق في مسيرتهم نحو إعادة البناء. نجاح سوريا نجاح للأردن والمنطقة".

 
 


gnews

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

