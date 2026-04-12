وزير الخارجية: يوم أردني-سوري تاريخي

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن يوماً أردنيا–سوريا تاريخياً شهد أكبر اجتماع وزاري بين البلدين، جسّد عمق العلاقات الأخوية وصلابة الإرادة في بناء علاقات تعاون استراتيجية تكاملية شاملة، وعكس وضوح الرؤية حيال سبل تطويرها.

وأضاف الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت والزملاء الوزراء باستقبال معالي وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة الأخ أسعد الشيباني والوفد السوري إلى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى، ونعتز بالتطور المستمر الذي تشهده علاقاتنا".