وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء

وأكد أن ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع وزارة المياه والري ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة.
جاء ذلك على إثر زيارة أجراها الفراية يرافقه عدد من المسؤولين المعنيين لمنطقة الخربة السمراء، الأربعاء، ومشاهدة الاعتداءات الجائرة في تلك المنطقة والمخالفات المرتكبة من قبل قلة من الخارجين عن القانون والتي تهدد تمديدات محطة تنقية الخربة السمرا وأبراج الضغط العالي وسكة الحديد وما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة والبيئة واستنزاف للمقدرات الوطنية.
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