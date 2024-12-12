 
الخميس 2024-12-12 01:16 م
 

وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء

اعتداءات على أراضي الخربة السمراء
اعتداءات على أراضي الخربة السمراء
الخميس، 12-12-2024 10:27 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أنه سيصار إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك التوقيف الإداري، للمعتدين على خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ومصادرة الآليات التي يتم استخدامها في استخراج مادة البازلت في منطقة الخربة السمرا.

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وأكد أن ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع وزارة المياه والري ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة.


جاء ذلك على إثر زيارة أجراها الفراية يرافقه عدد من المسؤولين المعنيين لمنطقة الخربة السمراء، الأربعاء، ومشاهدة الاعتداءات الجائرة في تلك المنطقة والمخالفات المرتكبة من قبل قلة من الخارجين عن القانون والتي تهدد تمديدات محطة تنقية الخربة السمرا وأبراج الضغط العالي وسكة الحديد وما يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة والبيئة واستنزاف للمقدرات الوطنية.

 
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