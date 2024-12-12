وزير الداخلية: إجراءات حازمة بحق المعتدين على أراضي الخربة السمراء

الوكيل الإخباري- أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أنه سيصار إلى اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك التوقيف الإداري، للمعتدين على خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ومصادرة الآليات التي يتم استخدامها في استخراج مادة البازلت في منطقة الخربة السمرا.

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وأكد أن ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع وزارة المياه والري ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة.