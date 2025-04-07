وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين

وأضاف عبر منصة “إكس”، مساء الإثنين، أن المركز يشهد حركة عبور نشطة وكثيفة في كلا الاتجاهين، إذ يستخدمه ما يقارب مليوني مسافر سنوياً.
وبين أن الأجهزة الأمنية والجمركية تبذل جهوداً استثنائية لتيسير حركة المسافرين وانسيابية نقل البضائع.
“وتعمل الحكومة، ضمن خطة متكاملة، على النهوض بالبنية التحتية للمركز، بما يشمل تطوير شبكة الطرق، وتوسعة ساحات الشحن، وإنشاء مواقف مخصصة للنقل العام، بالإضافة إلى نقل السوق الحرة إلى موقع أكثر ملاءمة”، وفق الفراية.
وأشار إلى أنه “تم بالفعل تحسين قاعات انتظار القادمين والمغادرين، كما سنباشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل وتطوير آليات المناولة داخل قاعات تداول الأمتعة”.
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