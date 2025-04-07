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وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين

وزير الداخلية، مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
 
الإثنين، 07-04-2025 10:14 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الداخلية، مازن الفراية، إنه قام بزيارة تفقدية إلى مركز جسر الملك حسين، الذي يُعد المنفذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية للوصول إلى المملكة، ومن خلالها إلى مختلف دول العالم.اضافة اعلان


وأضاف عبر منصة “إكس”، مساء الإثنين، أن المركز يشهد حركة عبور نشطة وكثيفة في كلا الاتجاهين، إذ يستخدمه ما يقارب مليوني مسافر سنوياً.

وبين أن الأجهزة الأمنية والجمركية تبذل جهوداً استثنائية لتيسير حركة المسافرين وانسيابية نقل البضائع.

“وتعمل الحكومة، ضمن خطة متكاملة، على النهوض بالبنية التحتية للمركز، بما يشمل تطوير شبكة الطرق، وتوسعة ساحات الشحن، وإنشاء مواقف مخصصة للنقل العام، بالإضافة إلى نقل السوق الحرة إلى موقع أكثر ملاءمة”، وفق الفراية.

وأشار إلى أنه “تم بالفعل تحسين قاعات انتظار القادمين والمغادرين، كما سنباشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنفيذ إجراءات تهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل وتطوير آليات المناولة داخل قاعات تداول الأمتعة”.
 
gnews

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