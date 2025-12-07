وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي

وقال الفراية خلال مناقشة موازنة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الأحد، إن التأشيرة الإلكترونية سهلت إجراءات دخول المسافرين إلى المملكة عبرالمراكز الحدودية والتقليل من الاكتظاظات.
وأضاف أن الوزارة عملت على ضبط الجلوة وساهمت بعودة 6 آلاف شخص أُجلوا سابقا إلى أماكن إقامتهم.
وأشار الفراية إلى تلقي أكثر من 25 ألف شكوى من قبل الحكام الإداريين في كافة المواضيع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وبيّن أن الوزارة اتخذت إجراءات لتقليل التوقيف الإداري دون الإخلال بالأمن والسلامة، لافتا إلى انخفاض عدد الموقوفين شهريا من 2200 إلى 1700 موقوفا.
