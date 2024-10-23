وزير الداخلية : اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"

وأضاف الفراية في تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية إلى معبر جابر، أن المعبر سيشهد خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة وبناء.
وأشار إلى أن الحكومة خصصت 600 ألف دينار لمعبر جابر والكرامة، وسيتم عمل مخطط شمولي للمعبر ليكون قادرا على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضاعة بين البلدين.
وتفقد الفراية مركز حدود جابر للاطلاع على سير العمل داخل المركز ومتابعة أبرز الملاحظات المتعلقة بحركة العبور والخروج وحركة الشحن.
وأوضح أنه اطلع بزيارته التفقدية لمركز حدود جابر على الأوضاع اللوجستية، مؤكدا أنه سيتم حل المشاكل.
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