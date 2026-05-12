الثلاثاء 2026-05-12 04:35 م

وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى

ل
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 12-05-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، بطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية، في لقاء حواري استراتيجي خصص لمناقشة أبرز التحديات الأمنية في ظل الوضع الأمني الراهن، وما تشهده الساحتان الإقليمية والمحلية من تطورات ومتغيرات.

اضافة اعلان


وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء، أن استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى تتطلب يقظة مستمرة وجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المستجدات.


وعرض الفراية، جملة من التحديات الأمنية المعاصرة، مشيرا إلى أن طبيعة التهديدات باتت تتخذ أشكالا متسارعة التطور، ما يستوجب استجابة أمنية تعتمد على الاستشراف، والتخطيط الاستراتيجي والعمل الاستخباري والميداني المحكم.


وشدد على الدور الملقى على طلبة الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية ودعوتهم إلى توجيه بوصلة أبحاثهم ورسائلهم العلمية نحو دراسة وتحليل الوضع الأمني الراهن وتقديم توصيات وحلول مبتكرة ومبنية على أسس علمية دقيقة، تسهم في دعم صانع القرار الأمني وتعزيز منعة الجبهة الداخلية.


وأضاف، إن جهاز الأمن العام، بجميع تشكيلاته، يعتمد بشكل كبير على المخرجات الأكاديمية والقيادات الشابة والمؤهلة القادرة على قراءة المشهد الأمني بعمق والتعامل بحرفية مع أي طارئ، لضمان سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن والمواطن.


وفي ختام اللقاء، دار حوار موسع، استمع فيه الوزير إلى مداخلات الطلبة ورؤاهم التحليلية حول عدد من القضايا الأمنية المطروحة، مشيدا بمستوى الوعي والإدراك المتقدم الذي يتمتعون به، كما ثمن دور أكاديمية الشرطة الملكية في صقل هذه الكفاءات الوطنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وزير الداخلية: استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى

"أوقاف الطفيلة" تنظم محاضرات حول مناسك الحج

أخبار محلية "أوقاف الطفيلة" تنظم محاضرات حول مناسك الحج

ل

شؤون برلمانية "قانونية الأعيان" تعيد قراءة الأثر التشريعي لقانون المخدرات

مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

عربي ودولي مصر .. الأمن يحسم الجدل حول مراقبة المكالمات

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين خلال يومين

خاص بالوكيل التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي لمدارس السوريين خلال يومين

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب

أخبار محلية تفعيل إدخال خيارات طلبة الصف التاسع لتوزيعهم على المسارات التعليمية

الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة

عربي ودولي الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة



 
 






الأكثر مشاهدة

 